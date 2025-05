Het botert al eventjes niet tussen Netanyahu en Trump, die Israël overslaat tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten dat morgen begint. Daar maakte Hamas vervolgens kundig gebruik van door goede sier te maken bij Trump met het vrijlaten van 21-jarige Amerikaans-Israëlische soldaat Edan Alexander. Daarbij werd gecommuniceerd dat de vrijlating "should not be viewed as a one-off, the sources said. Hamas stressed to the mediator that it was ready to work with the Trump administration to secure a permanent ceasefire in Gaza with security arrangements in order to ensure a yearslong calm until a final settlement of the conflict is reached." Kortom, de lijntjes tussen Hamas en Trump zijn nu iets korter, en Trumps beeld van Hamas iets positiever. Die dingen kunnen vlot heen en weer gaan bij hem, zo staat Zelensky bij hem nu bijvoorbeeld ook in hogere achting dan Poetin - die hij steeds minder zegt te vertrouwen.

In reactie op Trumps veranderde houding jegens Netanyahu zei laatstgenoemde nu in gesprek met zijn comité voor Buitenlandse Zaken en Defensie: "Ik denk dat we moeten gaan ontwennen van Amerikaanse veiligheidsbijstand." Elders wordt dit citaat vertaald als "I think we'll have to detox from US security assistance", maar 'ontgiften' dekt de lading net niet, omdat het impliceert dat de steun in beginsel ongezond was.

Alexander Edan wordt vandaag vrijgelaten, volgens Hamas zonder spektakel er omheen. De IDF heeft de lopende operaties in Gaza tijdelijk verminderd om Edans veiligheid te waarborgen. De beelden kunnen elk moment verschijnen.

In ander plaatselijk nieuws geeft de Radboud Universiteit zojuist te kennen dat de samenwerking met Hebrew University in Jeruzalem en de Tel Aviv University opschort omdat deze bij zouden dragen aan "ernstige en systematische mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden." Conclusie: dit soort krankzinnige telefoongesprekken met universiteitsbestuurders lonen.