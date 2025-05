This video is being seen in Iran by some sources as a clear example of Trump throwing Netanyahu under the bus. When asked what would happen if Ansarallah continues targeting Israel, Trump responds: 'I don’t know anything about that, but they want nothing to do with us.' pic.twitter.com/Ts4lIOZyPx

Vorige week bleek dat Netanyahu in privé kenbaar maakte zich gefrustreerd te voelen door Trump: "According to the Israel Hayom daily, Netanyahu has told aides that Trump says the right things, particularly on Syria and Iran, in bilateral meetings, but his actions are another matter." Trump uit zich inderdaad in heel ferme taal tegenover Iran, maar tegelijkertijd spreekt hij herhaaldelijk zijn voorkeur uit voor een nucleaire deal in plaats van een militaire interventie - al verkondigt hij ook publiekelijk dat die optie zeer zeker op tafel ligt.

Maar nu blijkt dat de frustratie wederzijds is. Volgens "two senior sources close to the president" ontstemt het Trump dat het lijkt alsof hij door Netanyahu richting een militaire interventie tegen Iran bewogen wordt. Ook zou Netanyahu de door Trump geleide normalisatie tussen Saoedi-Arabië en Israël vertragen, waardoor Trump nu besloten zou hebben Netanyahu even links te laten liggen en Israël niet te bezoeken tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Midden-Oosten van 13 tot 16 mei.

Mogelijk droeg Trumps frustratie ook bij aan dat hij zijn militaire campagne tegen gezamenlijke vijand de Houthi's opschortte zonder dit met Israël af te stemmen. Naar verluidt konden Israëlische officials zelfs een dag lang geen informatie verkrijgen over de status van Amerika's luchtcampagne.

Wel opmerkelijk, en geruststellend voor Israël: Trump ontmoette gisteren wel Netanyahu's rechterhand Ron Dremer in het Witte Huis. "The meeting at the White House, which was not made public by the U.S. or Israel, took place ahead of the fourth round of nuclear talks between the U.S and Iran on Sunday in Muscat and President Trump's trip to the Middle East."