. @POTUS says he'll impose secondary tariffs on Iran if they don't make progress on a deal to end their nuclear program: "I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody on this plane knows what that is. That's not going to be pretty." pic.twitter.com/q6ggshu3o8

In aanvulling op het bovenstaande dreigement drukte Trump zich nog nadrukkelijker uit in hetzelfde telefooninterview waarin hij aangaf "angry" en "pissed" te zijn op Poetin. Hij wil dat Iran gaat met een deal die ervoor zorgt dat het regime nooit nucleaire wapens zal krijgen: "If they don’t make a deal there will be bombing. It will be bombing the likes of which they have never seen before." Dit is in lijn met een Wall Street Journal-bericht van half december vorig jaar, waarin beweerd werd dat "President-elect Donald Trump is weighing options for stopping Iran from being able to build a nuclear weapon, including the possibility of preventive airstrikes, a move that would break with the longstanding policy of containing Tehran with diplomacy and sanctions. The military-strike option against nuclear facilities is now under more serious review by some members of his transition team (...)."

Vorige week bleek al dat Amerika "minstens vijf" B-2 Spirit stealth bombers naar die eilandbasis op Diego Garcia dirigeerde, en dat zijn inderdaad de enige toestellen die Amerika's anti-bunkerwapens de GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (wiki) van zes meter lang, 12.300 kilo met een sprinkop van 2.423 kilo boven zulk beveiligd terrein af kunnen leveren.

Beelden van betreffende B-2's, GBU-57A/B's en recente beelden van Irans rakettunnels na de breek.