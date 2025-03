. @POTUS : "Zelensky, by the way, I see he's trying to back out of the rare earth deal — and if he does that, he's got some problems." "He was never going to be a member of NATO ... If he's looking to renegotiate the deal, he's got big problems." pic.twitter.com/x9n8SfsOgB

Zelensky hoeft in principe maar verkeerd z'n webcam in te kijken en hij heeft het weer gedaan. En Poetin hoeft in principe maar een paar uur nadat hij Trump belooft geen Oekraïense krachtcentrales meer aan te bombarderen een Oekraïense krachtcentrale te bombarderen. Stand van zaken (die naar goed gebruik verandert zodra Trumps humeur verandert): Trump is "very angry, pissed off" op Poetin omdat POETIN het waagde Zelensky's geloofwaardigheid en legitimiteit in twijfel te trekken en op te roepen tot het verkiezen van een nieuwe regering. Trump dreigde vervolgens met heffingen van 25 tot 50% op Russische olie, en zei dat Poetin "zou weten dat hij boos is", maar benadrukte daarna ook meteen dat hij "“has a very good relationship with him” and “the anger dissipates quickly ... if he does the right thing.”" De heerschappen spreken elkaar ergens deze week telefonisch.

Inderdaad, dit is dezelfde Trump die Zelensky langs diezelfde lijn een "dictator zonder verkiezingen" noemde, maar daarover een week later zei: "Did I say that? I can't believe I said that, next question." Maar goed, Trump is boos op Zelensky omdat hij zou proberen onder de mineralendeal uit te komen, en het klopt inderdaad dat Oekraïense officials wijzigingen aan het voorstellen zijn.

Bloomberg schrijft: "Ukraine will ask for changes to a sweeping new economic deal proposed by President Donald Trump, including a pledge for more US investment, according to a person familiar with the matter. A draft proposal seen by Bloomberg News would grant Washington control over all major future infrastructure and mineral investments in the war-torn country — and with no time limit attached. Kyiv is concerned that the deal may not only undermine its bid to join the European Union, but would require it to repay all US military and economic support provided since the start of the war."

Nou Vlad en Volod, even snel de ring kussen zodat het Slavische Slachthuis zo snel mogelijk op slot kan.