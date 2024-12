Het is al een aantal maanden de 'consensus' dat Iran 'binnen afzienbare tijd' in staat zou zijn een nucleair wapen operationeel te hebben. En Trump - die door zijn liquidatie van Irans #2 Soleimani al aantoonde geen enkele vrees voor dat regime te hebben - lijkt er weinig voor te voelen dat zulks onder zijn ambtsermijn gebeurt.

De Wall Street Journal schrijft: "President-elect Donald Trump is weighing options for stopping Iran from being able to build a nuclear weapon, including the possibility of preventive airstrikes, a move that would break with the longstanding policy of containing Tehran with diplomacy and sanctions.

The military-strike option against nuclear facilities is now under more serious review by some members of his transition team (...). Trump has told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in recent calls that he is concerned about an Iranian nuclear breakout on his watch, two people familiar with their conversations said, signaling he is looking for proposals to prevent that outcome."

Luchtaanvallen tegen nucleaire installaties zo diep onder de grond kunnen alleen uitgevoerd worden met meerdere GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (wiki) van zes meter lang, 12.300 kilo met een sprinkop van 2.423 kilo. En boven vijandig gebied met luchtverdediging zijn de B-2 Spirit en (nog niet operationele) opvolger B-21 Raider zware stealth-bommenwerpers de enige toestellen die dat wapen met twee per toestel kunnen afleveren.

Er wordt her en der geschreven dat een GBU-57A/B door 60 meter (!) aan beton kan penetreren, al voelt dat wel erg onwaarschijnlijk en wordt er mogelijk 60 meter 'losse' grond bedoeld.

Maar de VS heeft een vloot van 19 B-2 Spirits dus zet ze gewoon lekker allemaal in en dan heb je in totaal 38 GBU-57A/Bs, en daar kom je vast een heel eind mee. Veel meer B-2-beeld na de breek.