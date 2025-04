"You are genuinely just a bunch of useless idiots."

Veelzeggend (geluids)fragment, afkomstig uit Nijmegen, waar verwende en verwaande "studenten" vannacht een gebouw van de Radboud Universiteit bezet hielden, want iets met Israël. Veelzeggend omdat die types bestuurders op deze toon toespreken, omdat bestuurders zich op deze toon door die types laten toespreken, en omdat die types hem zelf delen op sociale media. Veelzeggend omdat de minachting waarmee dit heerschap iemand toespreekt in eigen kring klaarblijkelijk nog wordt bejubeld ook. Veelzeggend omdat het laat zien dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in een gesprek, maar willen drammen en intimideren tot ze helemaal hun zin krijgen, en geen procentpunt minder. Veelzeggend, omdat het laat zien hoe onaantastbaar ze zich wanen - of, dat is maar weer gebleken, hoe onaantastbaar ze zíjn. Veelzeggend, omdat de bestuurder in kwestie duidelijk niet geëquipeerd is om met dergelijke situaties om te gaan, en veelzeggend omdat de lokale driehoek dit allemaal ook maar een beetje op z'n beloop laat.