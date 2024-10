Haatsmurf Mohammed Khatib van haatbekkenclub Samidoun komt een gezellig praatje houden op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tot woede en onbegrip van een aantal studenten: Samidoun staat in (steeds meer) landen op de terreurlijst wegens het financieren van terrorisme - in bepaalde universitaire kringen in Nederland sta je dan te boek als 'liefdadigheidsinstelling'. U kent Samidoun voorts van de droom om de VS en Israël te vernietigen met 'kalasjnikovs, raketten en kogels', het als doel hebben om Israël van de kaart te vegen en daaruit voortvloeiend het 'volmondig bejubelen' van massamoord, verkrachting, ontvoering en marteling, alsook het betreuren van de dood van massamoordenaars wegens 'onvermoeibare moed en heldendom'.

Dan zóu je als universiteit kunnen zeggen: goh nou we willen natuurlijk een podium geven aan allerlei uiteenlopende perspectieven, maar NIET aan de Europees coördinator van een haatkoppenclub met jodenbloed aan de paal. Maar nee, bij de Radboud Universiteit steken ze liever hun kop in de tunnel. We hebben het over de leider van een tak van een terreurbeweging met als enige perspectief: Israël moet, desnoods met gewapend verzet, kapot. Samidoun is in meerdere landen verboden, staat in meerdere landen op de terreurlijst en in Nijmegen komt de haatprediker met opengeritste gulp door de hoofdingang (hij wel) omdat ze binnen toch al op de knietjes zitten. Dat is geen 'academische duiding', maar een academische buiging.

Dan is het cirkeltje BIJNA rond, maar niet voordat twee volstrekt inwisselbare havermelkfluitketels van de universiteit (deze en deze) de ophef rond de komst van Khatib 'een sprekend voorbeeld van islamofobie en anti-Palestijns racisme' noemen. Dit is echt Level 1 van het intersectionele spookhuis, zo'n flauwe islamwin en een racismeverwijt als je verder niks te vertellen hebt. Het gaat verder: "Het past bij de framing van media en politiek." Maar ook: "Tegenstanders van zijn komst hanteren de term 'haatprediker'. Dit begrip wordt veel te gemakkelijk gebruikt voor mensen van kleur en Palestijnen." Deze Calimero stelt zich op verjaardagen met een paal in haar broek voor als 'universitair hoofddocent', maar er komt zo ongelooflijk veel crack uit haar mond dat we toch beginnen te twijfelen. Wie is eigenlijk de haatprediker, Mohammed Khatib of Anya Topolski?