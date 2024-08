Ze zeggen wel eens dat niet iedere Palestijn automatisch voor Hamas is, maar een hoop mensen die voor de Palestijnen zijn, zijn wel voor Hamas. Zo ook de lui in bovenstaande video van onze linkse vrienden van Left Laser (in Rotterdam?), die naar eigen zeggen "verslag doen van demonstraties die andere media verzwijgen" (wij waren niet uitgenodigd, red.). De vragen waren iets minder kritisch dan toen die ene keer aan Kees Berghuis, maar dat heb je soms natuurlijk, dat je er even niet in zit. Jammer dat de camera niet even heeft uitgezoomd om te kijken of er nog (gematigde) buitenlandredacteuren van de NOS meeliepen. Uiteraard wordt ook een jongen met een Samidoun-shirt geïnterviewd, want dat is een hele normale club die in Nederland veel te weinig voorkomt. Conclusie: het is verschrikkelijk dat terroristenleider Ismail Haniyeh gedood is. Helder.