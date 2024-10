Een of andere gek van de geschifte haatclub Samidoun komt, uiteraard tot grote vreugde van koekoekfiguur Harry Pettit, een lezing geven op de Radboud Universiteit. Pro-Hamas clubje Samidoun, onlangs nog extreem verdrietig vanwege de dood van hun held Yahya Sinwar, staat in meerdere (en steeds meer) landen op de terrorismelijst, maar in Nederland worden die haatpraters in 'progressieve' BNNVARA'esque kringen onthaald als ware volkshelden. Welnu, een groep studenten van de Nijmeegse universiteit is in actie gekomen tegen de komst van deze gekoranwashte tonprater Mohammed Khatib. Een deel van de tekst:

"Onze universiteit moet een plek zijn waar stevig op inhoud gediscussieerd kan worden. Met de situatie in het Midden-Oosten is dat ook broodnodig. Het valt de initiatiefnemers daarom te prijzen dat ze een reeks van lezingen houden over dit onderwerp. De Radboud Universiteit heeft tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om haar studenten te beschermen tegen haatzaaiende en extremistische ideeën die verdeeldheid en angst zaaien. De aanwezigheid van een figuur zoals Khatib draagt daar niet aan bij. Vooral niet voor onze Joodse en Israëlische medestudenten. We mogen niet toestaan dat onze universiteit een platform biedt aan een gedachtegoed van haat en geweld.

"Hoewel academische vrijheid een hoeksteen is van ons onderwijs, zijn er grenzen aan wat binnen deze vrijheid valt. Want met de vrijheid om je mening te uiten komt de verantwoordelijkheid om na te denken bij wat je zegt. Het toestaan van extremistische organisaties, die direct of indirect betrokken zijn bij (het goedkeuren van) geweld tegen burgers, overschrijdt die grenzen. Vrije meningsuiting betekent niet dat elke opvatting een podium verdient, vooral niet als die oproept tot haat of geweld."

(...)

"Laten we niet vergeten dat het uiteindelijke doel van de universiteit is om bij te dragen aan een betere en veiligere wereld. Een podium geven aan een extremistische haatprediker als Khatib werkt dat doel juist tegen."

Met onderaan de lijst ondertekenaars nog '12 anonieme ondertekenaars' en die treurige slotsom zegt eigenlijk wel genoeg over de staat van het """"debat"""".