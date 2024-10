Het is u vast niet ontgaan maar er komt een of andere totaal geschifte knakker van het totaal geschifte Samidoun een totaal geschifte lezing geven op de in ieder geval gedeeltelijk geschifte Radboud Universiteit te Nijmegen. Samidoun staat in iets minder totaal geschifte landen op de terrorismelijst, maar hier zijn ze gestaag hun weg naar de rolodex van BNNVARA aan het vinden. Heel gek maar nu is de universiteit plots weer een vrijplaats van ideeën en is deplatformen juist een totaal geschifte aangelegenheid. Uitstekend uitgangspunt natuurlijk maar iets zegt ons dat dit meer Holleeder bij College Tour wordt dan vuur-aan-de-schenen.

Afijn, misschien valt dat hele Samidoun in de praktijk wel mee? Nee, hou je bek. Op hun website staat een knoepert van een in memoriam over Yahya Sinwar, 'the great hero of Palestine'. Lofzang is wat aan de lange kant, hier wat dieptepunten: