Verkeerschaos rondom Nijmegen hedenochtend nadat een vrouw het nodig vond om bovenop de boog van de Waalbrug te klimmen. Levensgevaarlijk, maar volgens de partner van de vrouw slechts het resultaat van een "klote-grap" die ze "klote-serieus" had genomen. Wat er door de vrienden van de vrouw precies gezegd is om haar de metershoge stalen constructie op te jagen, is onduidelijk. Wij gokken iets als "de vloer is lava" of "kijk een spin".

De vrouw en haar vrienden kwamen net van een feestje, rond kwart voor 8 's ochtend. Dus tja, dan weet je het eigenlijk wel. Maar goed, politie en brandweer erbij, hele verkeer ontregeld, kilometerslange files in heel Oost-Gelderland maar een uur later stond de dame weer op de grond. En dan moet je dinsdagdip dus nog komen, he? Wij feliciteren de Nijmeegse vriendengroep met een nieuwe goudmijn aan stof voor klote-grappen. "Klim anders nog eens op een brug joh!"