Duurde effe maar het bericht dat een Palestijnse Ordedienst tijdens de vierdaagse in Nijmegen op jodenjacht gaat is op het bordje van burgemeester Hubert Bruls terechtgekomen. Bruls maakt gehakt van de 'burgerwacht' die wandelaars gaat neusmeten en eventueel 'gaat vragen de stad te verlaten'. "Het instellen van een burgerwacht om individuele wandelaars in de gaten te houden is ronduit dreigend en intimiderend en kan fungeren als een algemene oproep tot discriminatie, haat en geweld. (...) Eigenstandig ingrijpen door een ‘burgerwacht’ zal nooit getolereerd worden, onder geen enkele omstandigheid. Dat ondermijnt de openbare orde en de rechtstaat. En er is geen enkele aanleiding daarvoor. Op het moment dat hier door deze organisatie uitvoering aan wordt gegeven, zal waar mogelijk direct worden ingegrepen." Tot zover een statement om je vingers bij af te likken maar dan: "Ik roep Nijmegen4Palestine op om hun houding en woordkeuze te matigen en deze dreigende woorden in te trekken." Ah ja, een aankondiging tot jodenjacht afdoen met 'woordkeuze matigen'. Dat noemen we: SLAPPE HAP.