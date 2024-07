What the actual

Het wordt echt stééds gekker en krankzinniger met die lui. De 'groep Nijmegen4Palestine' (foto, nog dubbelchecken bij NOS_osint) gaat tijdens de vierdaagse wandelaars die symbolen dragen van het Israëlische leger aanspreken. "Ze worden dan gevraagd de stad te verlaten, want de protestgroep wil niet dat het 'wandelevenement gebruikt wordt voor Israëlische leger propaganda." De groep heeft een 'geweldloze burgerwacht' opgezet die 'op zoek gaan naar wandelaars die met de IDF verbonden zijn'. De 'stad verlaten', het is heus. En wat gaat die burgerwacht doen dan, neuzen meten? Dit is regelrechte intimidatie, bedreiging, afschrikking, haat, ellende en jodenhaat. Het moet ECHT niet gekker worden met deze groep terrorismeverheerlijkende staatsgevaarlijke staatsidioten. Nu weten we het goed gemaakt voor deze Ashatenbroeke Garde (die haar garde grappig genoeg weer voor andere dingen gebruikt): we gooien al die joden weer achter de kast. Huppa. Dan zijn de antisemitische gekkies van Nijmegen4Palestine weer helemaal blij, kunnen ze Fl 7,50 halen bij hun Gruppenführer Paul Smits en dan is Nijmegen straks helemaal VRIJ VAN JODEN.