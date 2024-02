Paul Smits, vice-fractievoorzitter van de GroenLinksfractie in de provinciale staten Gelderland was er ook bij vandaag. Met bordje.

D'r stonden er gisteren weer een paar te krijsen voor het afmaken van joden, onder anderen die bolle Pokémon van de Volkskrant en nog een paar van die wannabe-Hitlers die de gaskraan (niet die van Groningen) het liefst eigenhandig zouden opendraaien. Een van hen kennelijk: Paul Smits, de bij Hoevelaken extreem linksaf geslagen Göring van GroenLinks-Nijmegen, over wie we voor de verkiezingen nog een schijtlollig promospotje schreven, en over wie de kandidatencommissie van GroenLinksPVDA schreef: "De kandidatencommissie heeft Paul leren kennen als een kandidaat die zijn activistische profiel combineert met een groot vermogen tot empathie en een bereidheid tot compromissen." Juist ja, een groot vermogen tot empathie, behalve een groot vermogen tot empathie van de omaatjes die op 7 oktober zijn afgeschoten, die vrouwen die kapot zijn verkracht en de kinderen die zijn meegenomen naar de kelders van het spookhuis.

Paul Smits is de personificatie van de totale HEL waar die 'fatsoenlijke' PvdA zich in heeft gestort. De rode soep met werk, inkomen, solidariteit en sociale rechtvaardigheid als hoofdingrediënten is vergiftigd door de doodenge en soms zelfs staatsgevaarlijke inbreng van dit soort gare mafketels. Al die cultureel geëngageerde havermelkmiepjes in Amsterdam en Utrecht stemmen braaf GroenLinks, vanwege 'het klimaat' enzo, en bang om tijdens het sloeberen van de natuurwijn bestempeld te worden als racist en fascist door de rest van de melige meidenclub - alles rechts van D66 is trouwens nazi. Ze kijken naar de splinter in het oog van anderen en zien hun eigen balk niet: onder de streep zitten er in ALLE lagen van GroenLinks een enorme hoeveelheid radicale raarlingen. Hele en halve terroristen, klimaatleipjes, snelwegslapers, Antifa-knokploegen, RaRa-lui, bloedfanatieke boomklevers, Pol Pot-pijpers, dierenwappies, moslimextremisten, communisten; u kent ze wel, vast ook wel uit de Lokale Politiek bij u in de buurt: Duyvendak, Sabine Kampwachter, Rutger Groot Hamassink, Rutger van den Dool, Sam Pormes, Rosenmöller, Farah Karimi, Kauthar, je kan er een website mee vullen.

We moeten er met z'n allen maar eens mee ophouden GroenLinks als een 'normale' partij te zien, want dat is het dus niet - al jaren niet: het is een doodenge extremistische club duistere randfiguren als deze Paul Smits, met z'n gore bordje. En de PvdA, die arme brave PvdA, wordt helemaal opgevreten door deze parasiet die zich voedt met identiteitspolitiek, woke gelul en klimaatgehuil. BAH.