De geest kan maar uit de fles zijn! Kati Piri heeft Nederland definitief het ware gezicht van de GroenLinks-PvdA getoond: een ideologisch op drift geraakte partij waar de Jodenhaters, antisemieten, halvegaren, klimaatdebielen en pseudo-Dolfjes met elkaar wedijveren om te kijken hoe ver ze eigenlijk kunnen gaan. De naïve wegkijkers van de PvdA hebben, op een flauw steigerend clubje Rode Hoed-boomers na, de radicale parasieten eerst gedoogd, daarna geaccepteerd, toen voor vol aangezien en nu zakken ze overmand door de gekte moreel door de ondergrens. De parasiet heeft eitjes gelegd in de hersenen van de gastheer en de cognitieve achteruitgang is definitief: sociaaldemocratische seppuku, alleen maar om die smerige politieke opportunist van een Frans Timmermans in het Torentje te krijgen. Hij zat erbij en keek ernaar, met z'n bokkige smoel alsof hij voor het blok was gezet, om die ranzige partijlijn met allerlei wollige drogredenen daarna weer kranig te verdedigen. Frans Timmermans is allang niet meer die idealistische kleinzoon van de koempel die een betaalbaar huiiiissssss voor alle Nederlanders wil: hij is een machtsbeluste beroepspoliticus die na het mislopen van z'n droombaan bij de EU z'n eigen prachtige partij opblaast om maar premier van Nederland te kunnen worden. Het enige wat Frans Timmermans tegenwoordig nog met kilo's tegelijk in z'n muil propt is MEEL.

Dan Kati Piri. Waar Kati Piri binnenkomt sterven de violen. De geur van Kati Piri is de geur van dood. Kati Piri is een chronisch booskijkend construct van PvdA-klasjes en partijprogramma's, die nadat ze als stagiair bij Timmermans rondlummelde nooit meer is vertrokken uit de ivoren toren, en dan ook niet anders kan denken dan binnen de kaders van een politieke partij. Enthousiast gemaakt en opgenaaid door het natuurwijnidealisme van de Rode Lijners, de grootste boomershow van Nederland sinds de Tena Lady Conferentie, is Kati Piri iets teveel in de juistheid van haar eigen Jodenhaat gaan geloven.

Dat de Iron Dome sinds 2011 circa 90% van de raketten die op dichtbevolkte gebieden in Israël worden afgeschoten uit de lucht haalt zegt haar waarschijnlijk niks. Raketten die trouwens niet alleen worden afgeschoten door Iran, maar ook door Hamas, door Hezbollah, door de Palestijnse Islamitische Jihad, door de Houthi's, door Liwa Al-Quds en nog een handvol andere milities. Iran ziet Israël als kwaadaardig kankergezwel; een illegitieme staat die verzwakt en uiteindelijk uitgeroeid moet worden. Hamas beschouwt de strijd tegen Israël als jihad en streeft het volledig vernietigen van de staat na. De doelstelling van Hezbollah is eveneens om Israël te vernietigen of te verdrijven. Palestijnse Islamitische Jihad wil Israël laten 'verdwijnen' en Palestina 'bevrijden'. De slogan van de Houthi's is letterlijk: 'Allah Akbar, dood aan Amerika, dood aan Israël, een vloek op de Joden, zege voor de islam'. Liwa Al-Quds ziet Israël als illegale bezetter en wil de Israëliërs uit het land 'verdrijven'. Álles, álles in die regio is erop gericht om Israël van de kaart te vegen en Joden uit te roeien. In dat giftige speelveld van radicaal-islamitische kutzooi probeert Israël zich al sinds de jaren 80 te beschermen tegen voortdurende raketaanvallen: eerst de Katyusha's van Hezbollah, toen de Qassams uit Gaza, toen de Fajrs van Islamitische Jihad, toen de Burkans van de Houthi's en nu ook die hypersonische ballistische ellende uit Iran zelf - en dan missen we nog de drones, Shaheds, die van alle kanten aan komen zeilen omdat Iran een half continent ermee bevoorraad heeft. Als Israël de Iron Dome niet had gehad was het óf al vernietigd, óf had het veel eerder zelf preventief ingegrepen om te voorkómen dat het vernietigd zou worden.

En hier, ver weg van de bikkelharde realiteit van een existentiële strijd door een land waar Kati Piri helemaal niks van snapt, zet zo'n yoghurtfiguur de seinen op groen om Israël te mogen vernietigen. Dat deed ze niet toen de internationale focus nog op Gaza lag, maar nú. Nu de martelaars, de onderdrukkers, de Jodenhaters, de haatbaarden, de terreursponsoren, de vrouwenhaters, de LHBTI-folteraars en de islamofascistische neonazi's van Iran worden aangevallen, vindt Kati Piri als proxy van de ayatollah de Iron Dome plots een probleem.

De gek geworden Kati Piri is door het vogelvrij verklaren van miljoenen Israëliërs de rotste tomaat van de Tweede Kamer, de vandellia cirrhosa van de PvdA en de nuttigste idioot van het moordlustige regime in Iran. Nota bene Kati Piri, die in Iran als voorvechtster van LHBTI-idealen meteen van het dak geflikkerd zou worden, die door campagnepolitiek gemotiveerde ranzige spelletjes speelt over de rug van mensenlevens, in een kansloze en krankzinnige haatmotie die alleen maar wordt gesteund door margesukkels: de Koranrukkers van DENK, de koeienloeiers van Ouwehands Dierenpark en de ideologisch verdwaalde netniksers van de SP. Maar dat al die kwaadaardige verraders van de PvdA met hun nukkige muiltjes collectief vóór een eventuele vernietiging van Israël hebben gestemd, omdat Kati Piri toevallig een harde lul krijgt van dode Israëliërs en Frans Timmermans in de drie uur voorafgaand aan de hoofdelijke stemming snel een partijlijn heeft dichtgetimmerd, is onvergeeflijk. Dat Laurens Dassen van fucking VOLT plots de voice of reason blijkt te zijn is veelzeggend en vooral heel erg triest. De maskers zijn af en de antisemitische rot die diep in de partij zit komt plots aan de oppervlakte. Et tu, Habtamu? Lisa Westerveld? ALLEMAAL? De PvdA is dood, rot, vies, goor en reddeloos verloren. We zijn kotsen. Dit zijn de namen.