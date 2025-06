Zooooo die kop komt effe lekker binnen he mensen! Eergisteren al over Kati Piri, nu na het GL-PvdA-congres over Fransje. Vooropgesteld: die PvdA zal ons worst zijn. We hebben hier met z'n allen altijd over de grond gerold van het lachen om die malle club. Partij van de Asocialen, Partij van de Afgehaakten, Partij van de Allochtonen, we hebben ze voor alles en nog wat uitgemaakt. De laatste plaagstoot blijkt de 'Partij van de Ayatollahs' te zijn geweest, want sinds gisteren bestaat de PvdA niet meer. Op het congres effectief maar definitief ontmanteld door de extreemlinkse parasitaire radicale idioten van GroenLinks, die de besturing van het brein van de moederpartij natuurlijk al enige tijd hadden overgenomen, maar nu joelend en intimiderend uit het karkas van de gastheer zijn gekropen. De Grand OId Party van de Nederlandse politiek (qua statuur dan he, niet qua ideologie) is morsdood en dat tekende zich al af aan de horizon. Een majestueuze club bevlogen mensen raakte hopeloos verdwaald in de Nieuwe Wereld: het had (en heeft) geen antwoord op asielzoekers en de totale achterlijkheid van de islam en verloor de arbeiders aan de PVV, het verloor pragmatische EU-gezinde yuppen en havermelkprofessionals aan D66, ondernemers en bestuurlijke middenklasse aan de VVD, allochtonen aan Denk, progressieve stedelingen aan GroenLinks, wat linkse hardliners aan de SP, vale klerkensmoelen aan Volt en zo werd de PvdA sociopolitiek erfgoed met wat schreeuwende partijdino's in plaats van de frisse volkspartij die het had kunnen zijn. De PvdA worstelde met identiteit, veranderde maatschappij, veranderde samenleving, veranderde achterban en veranderde prioriteiten - een teloorgang die werd versterkt door dat voortdurende gedweep over de 'verzorgingsstaat' als morele navelstreng, grachtengordelgetrut, belachelijke leiders (Melkert), onbeweeglijke en stugge mastodonten, grenzeloos historisch idealisme en vooral heel veel naïviteit.

Met een oneervolle vermelding voor Esther-Mirjam Sent is de pislucht die nu rond de PvdA hangt voornamelijk afkomstig van Frans Timmermans, de Magere Hein van de sociaaldemocratie, die gnuivend over de grafkist van z'n eigen partij staat te zeiken. HIJ is het die als zogenaamde sociaaldemocraat alle idealen van de oude PvdA in de uitverkoop heeft gedaan, partij-iconen messen in de rug heeft gestoken, grenzen heeft opgezocht, Esmah Allahakbar heeft geaccepteerd als Paard van Troje, even doorgeslagen als lachwekkende mafketels als Tofik Dibi, supergek Paul Smits en Sabine Kampwachter (en zo zijn er nog een stuk of honderd) heeft gedoogd, vrijwel alle klassieke sociaaldemocratische thema's heeft verdrongen (of laten verdringen) en radicaal-progressieve koekoekskinderen heeft uitgebroed in z'n eigen nest: klimaat, Jodenhaat, gender, letterbakjes, identiteitspolitiek.

Het wrange is: Frans Timmermans geeft helemaal niks om al die hyperprogressieve idealen. Frans Timmermans is een bikkelharde beroepspoliticus die het koempelschap van z'n opa uitmelkt om te veinzen dat hij ook maar een normale jongen is, maar als kind van een selfmade man uit Limburg opgroeide tussen diplomatenkinderen en met een Messiascomplex voor z'n vader een bewijsdrang zo groot als z'n voormalige pens ontwikkelde. Soms acteert-ie daar zelfs nog een paar tranen bij. Frans Timmermans is de vleesgeworden ikkeikkeikke die je zelfs moet wantrouwen als hij naar het café gaat. Hij droomde ervan om de grote baas van Europa te worden, werd op pijnlijke wijze gepasseerd, en kwam enkel en alleen terug naar Nederland om (dan maar) premier te worden, niet om overbluft te worden door Geert Wilders. Daar moet alles dus voor wijken. Om z'n plan B te bewerkstelligen gaat hij over lijken, offert hij de staat Israël aan het islamofascistische moordregime van Iran en is hij en passant bereid gebleken zijn eigen partij op te blazen.

Het is hem gelukt, want daar stond Frans Timmermans, die sociaaldemocraat, vol bravoure de Jodenhaatmotie te verdedigen van Zwarte Magica, die écht knettergek is, maar niet beter weet en niet anders kan dan het verspreiden van ideologische destructie - zoals ook veel van die andere idioten niet beter kunnen en weten. Verblind door ambitie, zwalkend machtsdronken en met een volle onderbroek door de gedachte aan het Torentje heeft Frans Timmermans een luguber spel gespeeld, minutieus, precies afgewogen richting dat ene doel: om straks in tachtig dialecten Frans tegen Macron te mogen tetteren. "We zijn geen gekkies", brulde hij, terwijl de iconen van z'n eigen partij elkaar ontredderd en verbijsterd armen om de schouders sloegen, en de extreemlinkse natuurwijnactivisten met BuitenderingA10vrees ze onder het toeziend oog van die smeerlap zelf van het podium loeiden. Een ongekende publieke afrekening, een totale vernedering en een schandelijke schoffering, door Timmermans geaccepteerd als bijvangst: "We houden elkaar vast." Ranzig.

Jullie zijn wél gekkies, Timmermans. En jij ook. Een gekkie die de PvdA heeft verkracht en z'n idealen heeft verkocht aan extremisten en radicalen, alleen maar voor een greep naar de macht. De PvdA is verdwenen, de sociaaldemocratie is dood. Frans Timmermans molenaar!