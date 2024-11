Van alle figuren die in de collectieve morele paniek rond de Jodenjacht een rol spelen in de omkering van het narratief zit Esmah Lahlah echt héél hoog in de houjebekboom. Dit esthetisch steeds verder radicaliserende figuur slachtoffert zichzelf weer een slag in de rondte na de uitspraken van Dick Schoof, waarin hij zei dat bij de Jodenjacht 'jongeren met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd waren' (feit) en hij sprak over 'een integratieprobleem' (niet een feit, wel voer voor debat). En dan de enige modus die knakkers als Esmah Lahlah kennen is omdraaiing en het claimen van slachtofferschap. "Mag ik hier wel zijn? Ben ik hier nog wel veilig? Kan ik mezelf zijn?" Tering. Hoe zei Grunberg dat ook alweer? Marokkanen zijn de nieuwe Joden ofzo?