Nou, interessant interview in de Volkskrant vanmorgen met vrouwenrechtenactivist Esma Lahlah, bekend van, kom, hoe zullen we dat eens netjes zeggen. Want ja, het gaat goed in de peilinkjes met GroenLinks-PvdA, dus er mag weer hoog van de minaret worden geblazen. Welnu, aangezien dit kabinet een soort publiek aan het eind van een voorstelling is - kan elk moment gaan klappen - lonkt dus regeringsdeelname, alleen: die mensen blijken helemaal niet te willen regeren, want water bij de wijn doen boeboe-stom. "Ik heb sterk de overtuiging dat de politiek het vermogen heeft de samenleving vorm te geven. Regeren en macht zijn daarbij niet het doel, verandering is het doel," lahlaht Esma, die beleid futiel linkt te vinden en hartstikke content is met zo nu en dan een avondje in Pakhuis de Zwijger. Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar op de opiniepagina's van NRC. Daar zitten al die arbeidertjes natuurlijk op te wachten, een ideeënpartij naar het model van FvD, thans ook precies de kinderachtige zijlijn-politiek waar Wilders zo lang van werd beschuldigd.