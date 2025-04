Dit land gilt om een brede linkse beweging die het opneemt voor de economische onderklasse, voor mensen die - om maar een zijstraat te noemen - aan het eind van de maand moeten concluderen dat ze het eind van de maand eigenlijk helemaal niet meer kunnen betalen. Een partij bijvoorbeeld, die zich inzet voor mensen die stage lopen en ontzettend worden uitgeknepen, zodat ze ergens moeten lenen, zodat ze als ze eenmaal een baan hebben nog minder geld te besteden hebben, zodat de kans dat ze ooit een huis kunnen kopen of huren nog kleiner wordt.

Gelukkig is er sinds kort GroenLinks-PvdA! Uit het commissiedebat Stages in het mbo, hbo, wo en aansluiting op de arbeidsmarkt, 2 april jongstleden, bij monde van Kamerlid Mikal Tseggai: "Een studente loopt voor €26 per maand fulltime stage bij een grafischevormgevingbureau. Een andere student vertelde mij over zijn stage bij een freelance videograaf, die vijf stagiairs had, allemaal zonder stagevergoeding of goede begeleiding. Ik hoor van legio studenten dat zij zeven dagen per week in de weer zijn met stagelopen, naar school gaan en een bijbaan om het financieel allemaal recht te breien (...) Als eerste — het zal geen verrassing zijn — pleiten wij voor een verplichte stagevergoeding. Elke stagiair een eerlijke vergoeding, met een stevig bedrag van €750 voor een fulltime stage."

Nou, ren naar de website jongens, snel allemaal stage lopen bij de PvdA! Leuk, online communicatie, 35 uur (fulltime in deze regionen, red.). €750, kan je toch mooi tweederde van de maandhuur van aftikken. O nee, toch niet: