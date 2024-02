De ballon liep onlangs mooi leeg over die staatsgevaarlijke gekkies, jodenhaters, intifadaschreeuwers en tunnelknuppels op de flanken van GroenLinks, dat zich door de fusie met die brave PvdA in de mainstream heeft gegoocheld, maar het is natuurlijk een kwestie van tijd tot de bubbel barst omdat de rode hond genoeg heeft van al die vlooien. Een van de grootste gekkies in het randinternaat is Sabine Kampwachter, voormalig DWARS-voorzitster en allround hiep hiep hoera alle joden zijn dood-akela. Deze Scharwachter klimt op de gekste momenten uit haar tunnel, nu weer om de Februaristaking (classic PvdA) te kapen ten faveure van pro-Palestijns radicaal-extremisme (classic GroenLinks). Die kaping is geïnitieerd door het aan de Palestijnse terreurgroep PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) gelieerde Samidoun, een in Duitsland verboden en aangepakte organisatie van haatsmurfen die in Nederland schouder aan schouder lopen met de randfiguren van Denk en BIJ1. Met zo'n club wil je: NIET geassocieerd worden. Maar ja. Nu is het ook een beetje PvdA!