Wat een schitterend gestuntel bij GroenLinks-PvdA, in een vorig leven bekend van sociaaldemocratie en iets met arbeiders. Vurig pleiten voor een minimale stagevergoeding van 750 pietermannen, en ondertussen zelf op je website doodleuk €575 beloven aan een stagiair online communicatie (een afdeling die getuige deze episode inderdaad wat hulp kan gebruiken, red.). Daarmee geconfronteerd een raar verhaal ophangen over een fulltime werkweek van 40 uur, terwijl in al je vacatures 35 uur de norm is en je nota bene pleit voor een 32-urige werkweek als de nieuwe standaard. Goochelen met getallen over de rug van zichzelf in de schulden stekende studenten, en je ondertussen voordoen als een warme linkse beweging die zich bekommert om mensen die het niet zo breed hebben.

Lekker gewerkt, Timmerfrans.