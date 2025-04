We moeten praten. Allemaal leuk en aardig die Paus en die Koning. Maar het gaat in dit land om U, de burger (hahaha, nee natuurlijk, maar dat is een heel ander topic, andere keer.) Dus gaan we praten. Over waarom de PVV niet meer de grootste is (bron). Over waarom Frans bypass Timmermans nu wel de grootste is. HOE DAN???? Komt het door de VVD-korvee van mensenhandelaar Marjolein Faber? Komt het door het gerommel en gezeik bij PvdA/GroenLinks? Is het het allemaal de schuld van Ingrid Coenradie? Kan Habtamu schaatsen nu het alweer kouder wordt? Moet NSC niet opgeheven worden? Waar zijn die smeerkezen van het CDA mee bezig? Wordt JA21 de nieuwe LPF, en zo nee? En natuurlijk de Hamvraag aller Hamvragen: zijn we nu een radicaal extreemlinks antisemitisch land geworden dat vieze bondjes met de islam aan het maken is? Zegt u het maar. Oant moarn.