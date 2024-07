Tussen het roepen van 'HUUU RACISME' door en een tweetje van Fleur Agema was de hoofddoek het heikelste avontuurtje van het eerste ritje van Dick Schoof in de Achtbaan van Ongemak - vooral omdat Esmah Allahlah (GroenLinks) met een larmoyant verhaal een knipoogje van Rob Jetten binnenhengelde. Rob Jetten, haar apologeet, die samen met zijn hockeyvriendje als eerste van het dak geflikkerd zou worden als de islam het hier voor het zeggen kreeg. Want laat u niks wijsmaken door die grienende mevrouw die zegt dat ze haar hoofddoekje 'uit eigen wil' draagt. En waag het niet te vragen of maar te insinueren dat deze mevrouw een keertje haar hoofddoek thuis in de kast laat liggen - hoe durft u dat eigenlijk te vragen?

De "keuze" om deze hoofddoek wel of niet te dragen wordt Esmah Lahlah gegeven omdat WIJ HIER IN NEDERLAND secularisering en bepaalde vrijheden kennen die Esmah Lahlah in staat stellen deze hoofddoek wél of niet te dragen. Dat is geen vrijheid die de islam haar biedt en dat is geen vrijheid die ze kennen in landen waar de islam de religieuze en sociaal-maatschappelijk dominante factor is: als je daar je hoofddoekje weigert op te doen smijt de moraalpolitie je in een busje en krijg je stokslagen in de gevangenis. Esmah Lahlah is dan ook helemaal NIKS verschuldigd aan de islam, Esmah Lahlah hoeft de islam ook helemaal NERGENS voor te bedanken en de tranen van Esmah Lahlah zijn krokodillentranen van een geïndoctrineerd, naïef schaap. Ze is een slaaf van de ideologie, van de doctrine, een nuttige idioot met een voormiddeleeuws symbool van onderdrukking, macht, seksisme, onderwerping aan het patriarchaat en islamisering op haar kop. En dat Esmah Lahlah van jongs af aan is geïndoctrineerd door de regel dat mannen superieur zijn aan vrouwen is één, maar dat stekeblinde figuren als Rob Jetten - wiens seksualiteit door de islam wordt bestempeld als 'gruweldaad' - zich laat foppen door dit treurige kattengejank is schrijnend, treurig, ronduit teleurstellend en exemplarisch voor het zetelverlies van D66.