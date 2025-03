De puinzooi in het toeslagenschandaal is weer wat groter geworden nu blijkt dat duizenden ouders mogelijk onterecht gecompenseerd zijn. Een notitie over de kwestie ligt al vijf maanden op het bureau van staatssecretaris Toeslagen Sandra ‘Memo’ Palmen (NSC). Erg gezellig werd het donderdag dus niet in de Groen van Prinstererzaal, waar de Kamercommissie Financiën zich met de bewindsvrouwe boog over de voortgang in het dossier hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Voorafgaand aan het debat had Palmen ook nog een kritisch rapport van advocatenkantoor NautaDutilh over prinses Laurentien gestuurd. De temperamentvolle schoonzuster van koning Willem-Alexander blijkt achter de schermen bij Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) nog steeds aan de touwtjes te trekken. Ook wordt er tussen ambtenaren en SGH nog steeds met modder gegooid. Vreemd dat minister-president Dick Schoof niet ingrijpt: het Koninklijk Huis is zijn verantwoordelijkheid en niet die van Palmen.

Het vrijwillige vertrek van Brinkhorst in augustus vorig jaar blijkt vooral cosmetisch: ze heeft haar koffers helemaal niet gepakt. Volgens het rapport van NautaDutilh in opdracht van het ministerie van Financiën heeft mevrouw Van Amsberg-Brinkhorst nog steeds een ‘belangrijke, zo niet doorslaggevende’ rol bij SGH. Maar omdat die niet formeel is vastgelegd, valt een en ander ‘volledig buiten de kaders van wet- en regelgeving’. Er is sprake van een ‘ernstig gebrek aan checks and balances’. Het duo Brinkhorst en haar rechterhand Gerd van Atten wordt binnen de club als De Oprichters aangeduid en dat gremium heeft buiten zowel het bestuur als de Raad van Toezicht (met als façade oud-ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers) alle touwtjes in handen. Komt bij dat Brinkhorst lid is van het Koninklijk Huis ‘waardoor haar een bepaald gezag toekomt waarover anderen niet beschikken’.