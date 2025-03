Dick Schoof is vandaag in Brussel voor de EU-top waarin verder wordt gesproken over ReArm Europe, bekend van de laatste kabinetscrisis het laatste goede gesprek tussen de coalitiepartijen. En om dat te vieren, en omdat hij heeft bedacht dat het als partijloze premier misschien handig is om af en toe zelf in de media te verschijnen terwijl er aan zijn extraparlementaire stoel wordt gezaagd, heeft hij zich laten interviewen door de T. Die kopt dat Dick Schoof niet aan opstappen denkt, wat Dick Schoof zo'n beetje de enige Nederlander maakt die niet aan het opstappen van Dick Schoof denkt.

Desalniettemin tevens ook belangrijk voor de duidelijkheid: bovenstaande quote over de gemeenschappelijke leningen voor defensie die de Tweede Kamer expliciet niet wilde. Die wil Dick Schoof dus wel. En die gaan er dus ook komen. Dat wisten we al, maar nu weten we het het zeker, absoluut.