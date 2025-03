Alle EU-leiders kozen vorige week voor actieplan om in deze tijd Europa veilig te houden: ReArm Europe. In hoofdelijke stemming verwerpt de Tweede Kamer zojuist nipt dit plan met steun van PVV, BBB en NSC. Ze gooien daarmee premier Schoof voor de bus. Oliedom en onverantwoord. pic.twitter.com/M0Go74RS1P

Stukje democratisch stampwerk van de Tweede Kamer, die vandaag met een meerderheid van 73 tegen 71 (inclusief regeringspartijen PVV, NSC en BBB) vóór de motie-Eerdmans heeft gestemd, waarin de regering wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met het ReArm Europe plan van Ursula von der Leyen. Dit betekent verder niet zo heel veel, aangezien er volgens RTL Nieuws in de EU een ruime meerderheid (Hongarije is tegen) is voor dit plan en Nederland zijn veto niet zal inzetten. Enfin, voor de meeschrijvers:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie het plan ReArm Europe heeft

gepresenteerd voor gezamenlijke defensie-investeringen, deels gefinan-

cierd met gezamenlijke schulduitgifte;

overwegende dat Nederland principieel tegen gezamenlijke Europese

leningen is en defensie-uitgaven een nationale bevoegdheid moeten

blijven;

verzoekt de regering Nederland niet te laten deelnemen aan ReArm

Europe en indien nodig een opt-out te bedingen,

en gaat over tot de orde van de dag.