Er was eens een motie. Die werd ingediend, toen was iedereen boos. Toen moest er hoofdelijk over gestemd worden. Maar toen toch niet, want eerst moest er een brief komen. Toen kwam er een brief. Toen was iedereen nog steeds boos. Toen moest er snel hoofdelijk over gestemd worden. Toen was iedereen nog steeds boos. Maar toen: werd de motie aangepast. En toen hoefde er geen brief meer te komen en hoefde er ook niet meer hoofdelijk te worden gestemd. En was niemand ook maar een millimeter opgeschoten. En was iedereen toch nog steeds een beetje boos.