Soms stelt iemand je aan zijn nieuwe geliefde voor en dan zie je meteen: verrek, goeie match, dit klopt, gek eigenlijk dat die twee elkaar nu pas vinden. Zoiets geldt ook voor Tofik "Arabierenjacht" Dibi en BIJ1, een partij die eigenlijk ooit is opgericht met hem in het achterhoofd, een politicus voor wie de linkerste flank van GroenLinks niet radicaal genoeg is en thans doctorandus in de Identiteitspolitieke Wetenschappen. Voor beide partijen zat het werk er nog niet op: Tofik Dibi ziet zichzelf al dertien jaar als lijsttrekker en bovendien is de wiskunde ondanks verwoede pogingen nog steeds niet gedekoloniseerd. Vriendelijk verzoek de beste man straks ook daadwerkelijk de Kamer in te stemmen, dat maakt ons werk er in ieder geval vele malen leuker op.

Dit wordt: smullen.