Amsterdam is de strijd tegen slavernij weer eens ontzettend aan het winnen. De stadsdeelraad stadsdeelcommissie Zuid-Oost heeft een motie aangenomen waarin wordt verklaard dat de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet welkom is op de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Dit, nadat de lokale DENK-fractie eerder al probeerde Bosma ongewenst te verklaren. En nu is er dus echt een officieel aangenomen motie in de stadsdeelraad, ingediend door de altijd verbindende partijen BIJ1 en DENK, waar ook D66 en een twee van de drie PvdA'ers vóór (fun fact: godbetert GroenLinks was tegen) hebben gestemd.

WAT NU WAT NU. Tom Poes verzin een list! "Het is wel de vraag of de aangenomen motie, die nu naar de gemeenteraad gaat, nut gaat hebben." Want: "De fractie van Denk in de gemeenteraad wilde namelijk ook al dat Bosma 'ongewenst' moest worden verklaard bij herdenkingen in de stad. Tijdens de commissievergadering van 23 mei ging de gemeenteraad daarover in debat. Geen van de andere partijen wilde zover gaan als Denk om Bosma ook echt ongewenst te verklaren voor de herdenkingen. De meeste raadsleden voelden wel het ongemak van zijn aanwezigheid, maar ingrijpen zou te ver gaan." Maar hee. Puntje gemaakt hoor.