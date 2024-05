Cry me a river to the sea

Een leuk staaltje Republiek Amsterdam-isme weer: De fractievoorzitter van DENK in de Amsterdamse gemeenteraad, Sheher Khan, wil Martin Bosma "ongewenst laten verklaren" op herdenkingen die in de hoofdstad plaatsvinden. De voorzitter van het parlement wil namelijk "de rechten van een miljoen Nederlandse moslims afpakken en ze reduceren tot tweederangsburgers". Dat is dan ook waarom hij de rol van Kamervoorzitter op zich heeft genomen, waarin hij geen inhoudelijke inbreng heeft in debatten. Logisch. De Amsterdamse raadsleden hadden het maar druk met de grote boze Bosma, die ineens een ceremoniële functie moet vervullen bij de Nationale Dodenherdenking en Ketikoti. "Laten we gewoon eerlijk zijn. Als Bosma aan de macht komt en al zijn voorstellen worden realiteit, dan wordt de democratie direct afgeschaft en wordt Nederland een apartheidsstaat.”

Het is een wonder dat types als Khan niet staan te juichen dat Bosma nu geketend wordt door het keurslijf van de voorzittershamer. Alsof dat een pretje is voor die man! Hoe moet het voor een "onversneden racist" en "fascist" zijn om straks verplicht te moeten kijken naar een of ander Winti-ritueel dat wordt opgevoerd ter ere van de afschaffing van de slavernij? Misschien wel net zo moeilijk als het voor een Denk-lid is wanneer mannen en vrouwen gewoon door elkaar staan bij een event, een herdenking van een echte genocide bij te wonen of te moeten erkennen dat er Joden tussen de rivier en de zee mogen wonen.

Wij denken dat hij het een grove schande vindt