Verschrikkelijk. Omdat de vaststelling van subsidiebedragen voor politieke partijen nog altijd niet is gedekoloniseerd gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken maar liefst 127.840,29 euro subsidie terugvorderen van BIJ1. Dit, terwijl minister Hugo de Jonge eigenlijk eerst zijn excuses aan BIJ1 aan zou moeten bieden voor de rampzalige verkiezingsuitslag, het slechte weer en het feit dat heternormatieve instituten zoals "accountants", de "Commissie toezicht financiën politieke partijen" en andere organisaties die zich totaal geen rekenschap geven van jarenlang voortdurend onrecht op de wereld in het algemeen en in de politiek in het bijzonder, eisen stellen zoals "schriftelijke verklaringen omtrent de getrouwheid van financiële verslagen". Walgelijk. Net nu BIJ1 zo ontzettend lekker bezig is. Morgen een sit-in bij het Centraal Station van Den Haag met Asha ten Broeke en Abou Eenarm. FREE BIJ1!