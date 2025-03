Verdomme Ongehoord Nederland. Dit is je reinste broodroof. Twee van de werkelijkheid afgedreven gasten die het de hele tijd met elkaar eens zijn en van een inhoudelijk niet bijster sterke presentatrice alle ruimte krijgen om uit te razen zonder door ook maar één kritische vraag te worden onderbroken. Dat format bestaat al. Dat zien we iedere dinsdag en donderdag om 12u15 op NPO1. En nu ineens dus om 22u20 op NPO2 bij de NTR, een omroep waar NUL leden om hebben gevraagd. Nog een leuk fragment over Tofik Dibi die boos is dat mensen Tofik Dibi aanvallen omdat hij Tofik Dibi is na de breek. Oh ja en het was dus een Jodenjacht.