Willemijn Francissen, mediadirecteur bij NTR:

"We moeten elkaars grenzen leren kennen en ze respecteren. Mensen moeten zich prettig en vrij voelen op de werkvloer.”

Ook Willemijn Francissen: Ik trek me (tijdelijk) terug; niemand voelt zich prettig en vrij op de werkvloer.

Kijk, in Hilversum heb je: 1) relatief veel maniakale driftkikkers met grote ego's en 2) relatief veel op afstand diagnosticeerbare hoogsensitieve persoontjes met lange tenen. Van een afstand is het soms lastig te ontwaren wie nou wie aan het beschadigen is, en met welke achterliggende Machiavelliaanse gedachte. Bij NTR heeft in ieder geval vrijwel iedereen de schurft aan de directie, bleek eerder uit het rapport van de commissie-Van Rijn. Voorname punten van frustratie: het personeelsbeleid (onduidelijk, veel getreiter, veel ad hoc-beslissingen) en de verwachtingen (volstrekt duidelijk, maar klaarblijkelijk te hoog, volgens sommige media-ambtenaren zelfs 'extreem').

Er komen twee onderzoeken en volgens een woordvoerder van de NTR is er geen enkel verband met 'de persoon Willemijn', dus we kunnen er gerust van uitgaan dat het alles te maken heeft met de persoon Willemijn. Zij kan zich op haar beurt weer beroepen op de methode Ruud Gullit: ik ben niet te benijden.

Fun fact: NTR vloog eerder dit jaar Coen Verbraak(™) nog in om allerlei hotemetoten aan de kaak te voelen over de totaal verziekte werkcultuur op het mediapark. Eenmalige special die de havermelktand des tijds niet goed heeft doorstaan. Terugkijken hierrr.