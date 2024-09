Bert Huisjes moest weg, kwam terug, kwam toen misschien toch niet terug, toen toch wel terug en op het laatst weer niet. Een zaak die van alle kanten RIEKT en nog wel het meest voor de oorspronkelijke benadeelden in de zaak, de vrouwen die in het AD klaagden over "pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie" door Bert Huisjes als hoofdredacteur van de gezellig rechtse omroep. Een van die vrouwen is oud-presentatrice Margreet Spijker. Zij spant nu een kort geding aan om het KPMG-rapport waarop de Raad van Toezicht van de omroep zich baseert te openbaren. Allemaal erg juicy, want in het rapport zouden ook voormalig NPO-directeur Frans Klein en Omroep MAX genoemd worden. Spijkers eis: de hele flikkerse zooi openbaren. Niet alleen het rapport, ook de opdracht daartoe en de factuur. Het is namelijk ook niet helder of het rapport met verenigingsgelden of belastinggeld is betaald.

Wij pakken vast de popcorn.