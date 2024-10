Oke NU ECHT: Bert Huisjes opgepleurd bij WNL. Voor een aller- allerlaatste keer de feiten op een rij: Huisjes was als hoofdredacteur een lul en met name voor vrouwelijke werknemers, die benadeelde (ex-)werknemers deden hun verhaal in het AD, waarna er een ONDERZOEK kwam en Huisjes zich tijdelijk terugtrok. Van dat onderzoek en de resultaten ervan hebben we nooit meer iets gezien, maar het was voor de Raad van Toezicht genoeg om Huisjes NIET te laten terugkeren als hoofdredacteur maar WEL een baantje te gunnen als directielid bij WNL. Toen hadden de mensen op de werkvloer van WNL zoiets van JA HALLO en gingen die zich in safe space huilcirkeltjes verenigen om een vuist te maken tegen de besluiten van de RvT. Die ging zich BERADEN en het leek er even op dat Huisjes de biezen kon pakken maar de raad besloot uiteindelijk TOCH gewoon kon terugkeren bij de omroep. Maar dan nu: Bert Huisjes kiest er nu ZELF voor om te vertrekken. "We zijn Bert dankbaar voor zijn tomeloze inzet en zijn journalistieke prestaties. Helaas zijn wij er niet in geslaagd de ontstane onrust na het KPMG-onderzoek weg te nemen", aldus RvT-voorzitter en tevens prominent lid van de Bert Huisjes Fanclub (en papa van Sophie) Loek Hermans. Zo. En toen kwam er een olifant met een hele grote snuit en die blies deze dodelijk vermoeiende teringophef UIT.