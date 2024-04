Beetje technisch geleuter allemaal maar ze zweten bij de NPO (de plek waar ze in ruil voor 1 miljard belastingpoet per jaar allemaal aan elkaar zitten, zwijgcontracten moeten tekenen, konten van vrouwelijke medewerkers begluren / betasten, cameramannen op de knietjes dwingen, opscheppen over wie ze allemaal hebben gewipt of nog gaan wippen, 'wat moeten we hiermee' roepen, onwelgevallige rapportjes stiekem aanpassen, enz. enz. veel te lange lijst om allemaal te hyperlinken) nu wel echt worteltjes. "De vier formerende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB zien niets in het plan van het demissionaire kabinet om de concessie van de NPO met twee jaar te verlengen." Er worden bij de NPO ook echt wel een paar goede programma's, series en films gemaakt, maar er zit nu ook een school talentloos B-keur met het vliegticket naar de Zuid-Amerika al in de hand af te vragen of het reisprogramma wel doorgaat. Want als ze één ding goed kunnen bij de NPO, dan is het gedachteloos gratis geld naar elkaar toeschuiven. Nee, die donkere wolk boven de markt is zo slecht nog niet.