We komen nu echt op het punt dat ze die hele NOS met de NPO erbij maar gewoon compleet door de plee moeten spoelen. HOE kan er nou ooit sprake zijn van een veranderende (bestuurs)cultuur als DIT SOORT SHIT doodleuk blijft gebeuren: "Het veelbesproken rapport van de commissie-Van Rijn over misstanden bij de NPO is na publicatie nog aangepast. Bepaalde woordkeuzes werden afgezwakt en sommige zinnen, die voor de NOS als pijnlijk gezien zouden kunnen worden, zijn helemaal geschrapt. Dat gebeurde op verzoek van de directie van de NOS." Ongelooflijk. Echt ongelooflijk.

Aanvankelijk dacht iedereen nog: goh die Matthijs was een smeerkeesje, maar het is dus niet (alleen) Matthijs - het is een omroepbreed, bestelbreed, iedereenbreed cultuur- en gedragsprobleem bij MEERDERE mensen op alle (hoge) verdiepingen van het stinkende, rotte bouwwerk. En maar moreel superieur aan de talkshowtafeltjes naar anderen wijzen. Wat hier dus gebeurt is dat de directie van de NOS (Geert Hofman + Gerard Timmer) ervaringen en herinneringen van mensen hebben veranderd en aangepast, en ook DE MOGELIJKHEID KREGEN om het rapport aan te passen. Dat kan best 'gebruikelijk' zijn maar wat is je rapport nog waard als je machtige mensen OVER WIE het rapport gaat de kans geeft om dat rapport aan te passen en af te zwakken omdat het toevallig onwelgevallig is voor ZICHZELF?

We hebben besloten: de NOS/NPO is een nóg onveiligere werkplek dan D66. Er zit maar één ding op. De bezem MOET erdoor, Geert Hofman MOET weg, Gerard Timmer (die nota bene tussen 2014 en 2018 nog DIRECTEUR was van BNNVARA) MOET weg, in ALLE LAGEN van de NPO moeten al die doodzieke machtsbeluste aandachtsgeile van de werkelijkheid losgezogen liftknoppochende paarsgebroekte circlejerkers wég wég wég en pas dán kan er gewerkt worden aan een 'langetermijnsucces', een 'balans' van het 'wat en hoe van leidinggeven' en een 'stimulerende en veilige werkomgeving'.