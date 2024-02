Zo handig. Eerst was er allemaal gedoe over wat Matthijs van Nieuwkerk had gedaan. Toen kwam er een commissie om onderzoek te doen. Algauw kreeg die commissie opdracht om 'NPO-breed' onderzoek te doen naar de werksfeer. Dat vind zo'n commissie met afgedankte politici en lauwwarme parttime hoogleraren heerlijk, want die kunnen dan lekker dingen opschrijven over wortels zonder dat ze zelf exact een keiharde uitspraak hoeven te doen over wat ergens wel of niet is gebeurd (dat is ook vrijwel onmogelijk, red.). En dan kunnen ze in de persco zeggen: "ja nee het gaat ons niet om wat toen en toen nou precies is gebeurd" en in het rapport (dat verder ernstig en onthullend genoeg was, daar niet van) volstaan met hints naar een (informele) leider bij DWDD.

Maar ja.

Als er eerst heel veel ophef is geweest over wat Matthijs van Nieuwkerk precies gedaan zou hebben, en er dan een rapport komt waarin niet staat wat Matthijs van Nieuwkerk precies gedaan heeft, dan vragen mensen zich toch af: wat heeft Matthijs van Nieuwkerk nou precies gedaan? En dan gaat Suzanne Kunzeler van BNNVARA (bekend van: Khalid Kasem verdedigen) een beetje roepen dat er mensen zijn die zeggen dat Van Nieuwkerk ze fysiek heeft aangevallen, dan lijkt er op eens 20.000 euro te zijn betaald aan een ex-minnares van Van Nieuwkerk, en dan zegt Matthijs van Nieuwkerk 'ja nee dat is allemaal niet waar en Suzanne Kunzeler trapt mij als oud-medererker (en tegenwoordig keiharde concurrent van de NPO) na'. En dat, terwijl de NPO zelf ook al eerder met Van Nieuwkerk sprak over een eventuele terugkeer.

Want laten we wel wezen. Zo denkbeeldig is het niet dat ze bij de NPO dachten: nou dat rapport ligt er nu, er wordt eindelijk wat gezegd over seksisme en grensoverschrijdend gerondneuk (wat de Volkskrant eerder niet durfde), wij doen er nog een tandje bij met die beschuldigingen over Matthijs zodat ze bij RTL lekker met een beschadigde presentator zitten. Echt principieel zijn ze daar namelijk heus niet, bij BNNVARA, of de NPO überhaupt. Aan de andere kant: zo denkbeeldig is het ook niet dat het allemaal wel gewoon klopt en dat Van Nieuwkerk nog steeds met zijn hoofd vuistdiep in zijn eigen hol zit. Zie ook: deze beelden met allemaal gratuit gezever alsof het 2014 is.

Echt handig dus, zo'n commissie, die een jaar onderzoek doet en dat je dan nog steeds niks weet. En ondertussen is er natuurlijk geen enkele nazorg voor Karel Smouter die iedereen en zijn eindredacteur onderkoppen had bedankt voor dat geweldige interview met La Van Nieuwkerk waarin welgeteld nul (0) vragen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag stonden en die nu weer helemaal opnieuw kan beginnen. En dan wordt Hilversum de komende drie jaar ook nog helemaal kapotgebewustwordingstraind door allemaal gore profiteurs van andermans ellende, die opdrachten krijgen van managers die jarenlang wegkeken en dat ook gewoon blijven doen, maar dan wel met een bewustwordingstraining op zak. Alleen maar verliezers. Hoewel. We opeens ontzettend zin in worteltjestaart.

FUN FACT, TE WEINIG BENOEMD: Gerard Timmer, tegenwoordig directeur van de NOS, was tussen 2014 en 2018 directeur van de VARA. Gerard Timmer is nog steeds niet opgestapt.