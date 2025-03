Hij is in ieder geval leuker dan die chagrijnige van die vogels met die piem0ls maar nu dit weer: Mr. Frank Visser ligt onder vuur. "Circa 100 van de 170 deelnemers met wie deze site contact had, kijken negatief terug op hun deelname aan Mr. Frank Visser doet uitspraak. Zij voelen zich onjuist neergezet en ervaren dat het programma hun conflict niet oplost, maar juist verergert." Ja lui, dat KRIJG je er nou van als je met je gezeik over je schutting niet gewoon naar een rechter of een mediator gaat, maar naar de televisie rent. Televisieprogramma's doen dingen namelijk voor: televisie. En televisie draait alleen maar om: kijkcijfers. En een van de hoofdpijlers waarmee de Nederlandse televee kijkcijfers probeert te pakken is: sensatie. Sensatie, leed, emoporno, een combinatie van leed en emoporno ('Je Zal Het Maar Hebben Junior'), dombo's op een eiland pleuren, sport, quizzen, talkshows en BN'ers met allerlei idiote opdrachten op een verre reis sturen. Komt bij: bij de NPO kunnen ze niet zo veel, bij RTL denken ze alleen maar aan klikjes en John de Mol denkt alleen maar aan GELD. Afleveringen als 'VERSCHRIKKELIJKE BUURMAN' en 'OVERSPANNEN HONDENBEZITTER' geven al aan dat Mr. Frank Visser leunt op sensatie. Een clickbaitfarm op televisie. O o o wat kijkt het lekker weg. En wie blijven er zitten met de brokken? De deelnemers, vaak kwetsbare mensen die niet helemaal goed snik zijn, mensen die niet in bescherming worden genomen door hun omgeving en door de redactie zijn opgenaaid (wederhoor: "Producent Vincent TV ontkent ten stelligste dat kandidaten worden opgehitst") om de buurman eens lekker uit te maken voor zeiklul. Hi hi ha ha lachen man, en dan is de uitspraak van die snor niet eens een rechterlijk vonnis, maar een 'bindend advies' waar je precies helemaal niks aan hebt. Enfin, Mr. Frank Visser, natuurlijk wel een topprogramma, we kijken zonder uitzondering, hieronder een rijtje hoogtepunten.