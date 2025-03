Tom Egbers was jarenlang een van de beste autocue-lezers van Hilversum, maar moest bij NOS Sport op non-actief wegens 3 jaar lang tongzoenen met een vrouwelijke collega. Heel gedoe met een rechtszaak, want Egbers wilde terug op tv en wel bij zijn oude werkgever. Na dat hele gedoe kwam Egbers TERUG bij de NOS, om nu, een jaar later, aan te kondigen dat hij weer WEG GAAT bij de NOS. "Ik ga door tot de zomer en dan ligt de wereld voor mij open. Maar ik stop niét met werken."

PRIMA JOH, zelf weten.