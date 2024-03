Goedenavond. In Groningen ontvangt de plaatselijke FC de gevallen godenzonen van Ajax. Weten de mannen van Van 't Schip hun boot in rustiger vaarwater te krijgen? In Rotterdam speelt Feyenoord tegen Heraaacles, zonder de geblesseerde Steve Mokone, de Zwarte Meteoor. FC Utrecht neemt het op tegen PSV, de spelers van het door velen als 'Boszball' gekarakteriseerde voetbal dat hen naar de bovenste plek op de ranglijst heeft gekatapulteerd en in LELYSTAD is vindt dit moment de rechtszaak plaats van Tom 'alleen gezoend' Egbers tegen de NOS. Voor ons in de zaal is aanwezig: Saskia Belleman.