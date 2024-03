Nou, dat komt wel goed. Tom Egbers werd gewipt bij de NOS wegens grensoverschrijdend / intimiderend gedrag (en was naar eigen zeggen de enige die werd gewipt). Maar Tom wilde gewoon programma's maken voor de NOS, de NOS wilde juist NIET dat Tom nog programma's zou gaan maken voor de NOS, en nu is er een schikking en Tom gaat gewoon weer... programma's maken voor de NOS. "De NOS en Egbers hebben daar, in hun wederzijds gedeelde wens om voorwaarts te gaan, na constructief overleg afspraken over gemaakt." Hahaha ja, een 'wederzijds gedeelde wens om voorwaarts te gaan'. Voor Tom Egbers was dat een wens om voorwaarts te gaan bij de NOS en voor de NOS was dat een wens om voorwaarts te gaan zónder Tom Egbers bij de NOS. Nou, we zijn benieuwd hoor, want er kan wel een schikking zijn, maar er zitten er daar in die verrotte organisatie een heleboel die helemaal niet zitten te wachten op Tom Egbers. De formats liggen evenwel voor het oprapen: Tom neukt alle bordelen kapot in Engeland, Tom zuipt 400 pints weg in Schotland, Tom en de transgenders in Wales, enz. Go Tom!