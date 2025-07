Laat alles vallen. Bel uw moeder. Zet de televisie aan. Druk de claxon. Luid de bel. Vuist in de lucht. Hang de slingers op. Blaas een toeter. Spring een gat in de lucht. Kom terug van vakantie. Duw de tafel om. Roep 'hoera'. Leeg de koelkast. Spoel de plee door. Koop crackers. Eet kaas. Vier het leven. Zorg voor elkaar. Roep 'joechei'. Schrijf het op het schoolbord. Bak een taart. Dans. Bid. Vecht. Huil. Zwaai de vlag. Klim in de boom. Schreeuw het van de daken. Gooi confetti. Smeer Nutella. Draag een kroon. Het is de comeback van het jaar in televisieland. Nee, de comeback van de EEUW in televisieland. Televisie is weer zoals televisie ooit was. We linken niet naar het artikel, u zoekt het maar uit, en we zeggen ook niet WIE de comeback maakt, alleen dat ze in het verleden programma's als Puzzeltijd, Mama, ik heb je huis verbouwd, Shownieuws en Huizenjacht heeft gepresenteerd. Wat hebben we toch een boel talentvolle televisiemakers in Nederland. Het leven, vier het.