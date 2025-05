Ze was een jaartje voorgoed gestopt maar nu is ze terug: Juicequeen Yvonne Coldeweijer. BN'er-wereldje siddert natuurlijk, maar maar maar, ze gaat niet meer op eigen conto lekker online zitten juicen, nee ze maakt de grote stap naar de beeldbuis en gaat voor Talpa aan de slag. Daar krijgt ze een eigen televisieprogramma dat moet worden uitgezonden op de saaiste zender van Nederland: vrouwenzender Net 5, zo laat ze zien met een veelbelovende teaser (hoofdrol voor wijnicoon Dries Roelvink). En die stap naar het mediahuis van John de Mol kan natuurlijk heel mooi worden (voor haar bankrekening), alleen kan het ook een uitstekende manier van John zijn om haar koest te houden en haar scherpe hoefjes in te zwachtelen in een soort Boulevard/Shownieuws-format, zodat Johnny jr. in ieder geval vanuit haar juicehoek geen onthullingen over gekke exen meer hoeft te verwachten. We zullen moeten afwachten hoe het er allemaal precies uit gaat zien en of de beruchte spionnen terugkeren, maar een paar dingen zijn al wel duidelijk: Lil Kleine moet weer gaan oppassen met autodeuren, bij The Voice kunnen ze hun handen straks echt alleen nog maar naar de draaiknop uitsteken, Douwe Bob kan niet meer in alle rust kindertjes maken en Glennis Grace moet haar boodschappen voortaan laten bezorgen.