Nieuws in de categorie huh wat huh waar Yvonne Coldeweijer haar zwangerschapsverlof voor onderbreekt. Lil' Kleine en Jamie Vaes zijn weer bij elkaar. Dat zegt Yvonne zelf en zij kan het weten want zij gooide in 2022 (voelt inmiddels 10 jaar geleden, red.) die video van Lil' Kleine, Jamie en een autodeur online. Blijkbaar is met je kop tegen een autodeur gesmeten worden niet zo goed voor je geheugen en denkt Jamie dat Lil' Jankerd opeens een leuke vent is geworden of zoiets. Hoe dit nu moet met die broodrooster, waterkoker en blender is nog onduidelijk, op zich kun je met een broodrooster, waterkoker en/of een blender ook iemand mishandelen. Gelukkig zijn er geen kinder... oh wacht.