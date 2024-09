Mysterie dat al VIER JAAR duurt: het knaagdier van Lil' Deurklinkie en z'n malle ex Jaimie Vaes. Die lui gebruikten nogal veel kook, zo HOORDEN WE in de wandelgangen, of misschien is het wel heel normaal dat je de kop van je vrouw probeert te kraken, en toen dacht hondje Bowgie: kom laat ik ook eens een paar overheerlijke lijnen C70 in m'n hondenkop jagen. Morsdood natuurlijk, zo lazen we op GeenStijl. Deed Lil' Hondenpoepie - toen hij nog een soort van reputatie had - nogal spastisch over toen hij werd geconfronteerd door De Telegraaf, waarop er zelfs een acteur werd ingezet om het verhaal te ontkrachten. Nu snuift Kleine het verhaal zelf nieuw leven in: "'Je had een hond toch?', vraagt Jesse. 'Maar die is doodgegaan aan cocaïne, die heeft teveel cocaïne gegeten', antwoordt Jorik. Kort daarna ontkent hij het weer. 'Sorry, vraag ik toch naar je hondje!', zegt Jesse lachend." HAHAHAHHA wij zijn allemaal junks, we lieten onze coke op tafel slingeren, onze hond is dood, HAHAHA lachen man.