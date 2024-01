Goed nieuws voor de Coldeweijers en andere sapjeskanalen die teren op het wangedrag van dwergrappers die uit de hoogte doen: Lil Kleine blijft gewoon aan de alcohol. Hij claimt weliswaar dat hij is gestopt met het poederen van zijn neus, omdat dat voor zijn documentaire een goed verhaal oplevert, maar ook drank laten staan ging hem net te ver. "Het is wel met vuur spelen, want als je een drankje drinkt, denk je ook eerder aan gebruiken", vertelde hij bij Renze. Dat wordt knallen, want tegen de tijd dat Lil Zelfbeheersing de illusie heeft dat hij de ene verslaving prima kan weerstaan terwijl hij zich onderdompelt in de andere, weet u dat het een kwestie van tijd is voordat hij met een doorgesnoven kop op de moeder van zijn kind inramt of na een vechtpartij in de cel belandt, waarna Jamie weer kan uithuilen bij Tante Yvonne en Lil Jankbal belooft dat hij zijn leven gaat beteren en zo hetzelfde riedeltje opnieuw begint. Maar proost Jorik, lekker blijven zuipen! Als je nu al zegt dat met drank en drugs niet alles kut was en je verlangend terugkijkt op al die feestjes die je meemaakte, gaat dat vast goed komen. Kom, geniet van het leven. Het is niet alsof je nog een kind moet opvoeden...