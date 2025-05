Er zijn weer een paar mooie cijfers gehaald aan de universiteit van het leven! André Hazes, misschien wel de BN'erigste van allemaal, heeft z'n occasion ingeruild voor een jonger modelletje. Het gaat om ene Noa Braaf, dochter van iemand anders met de achternaam Braaf, uiteraard als eerste gebracht door RealityFBI en daarna gekopieerd door de santenkraam van Evert. Dreetje zou z'n nieuwe meisje al eerder in z'n broekmicrofoon hebben laten zingen, maar daar was dan zogenaamd weer niks van waar, u kent het allemaal wel. En nu we het toch over blonde haren en Botulinetoxine Type A hebben heeft ook Wesley Sneijder een nieuwe oud-voetballervrouw. Romy Lukassen, zeventien jaar jonger, heel knap gedaan van Kabouter Wesley en zijn lekker dikke bankrekening. Wesley ziet eruit als Koko Petalo op vakantie in de Dordogne maar hij heeft overal schijt aan. Meer SHOWNIEUWS: iets met MAFS, maar we kijken niet naar achterlijke televisie, de Bartina Koeman van de Meilandjes heeft een tiny house te koop gezet, het zelf heel erg aantrekkelijke knalpatroon Evert vindt Gordon lelijk en ene Pien Sanders speelde eerst met de stick van Thijs van Dam en nu met de ballen van Jill Roord. Nou dan bent u weer helemaal op de hoogte van alle zaken die heel erg belangrijk zijn, en kunt u morgen bij de koffieautomaat weer meelullen met Samantha en Denise, die wél uit Oss komen, niet voor TOP Oss zijn, maar wel een abonnement op de Story hebben.