De meeste vrouwen zijn gewoon het prachtigst zonder al die opsmuk. Als je een Ferrari koopt ga je 'm ook niet alsnog zitten wrappen, want dan ben je een domme zak. Okee het is natuurlijk niet verboden om een andere uitlaat op een Honda te schroeven, maar dan heb je de smaak te pakken en krijg je een andere bumper, een ander stuur, andere bekleding, een andere versnellingspook, andere koplampen, een ander dashboard, andere zijspiegels, een andere grille, een andere motorkap, een andere achterklep, andere velgen, een ander remsysteem, een ander luchtfilter, een andere versnellingsbak, andere schokdempers, een andere radiator, een ander navigatiesysteem, een andere accu, een ander stuurhuis, andere ruitenwissers, een andere brandstoftank, een andere oliepomp, andere deuren, een andere koppeling, een andere dynamo, een andere waterpomp, andere bougies, een andere distributieriem, een andere turbo, een andere zekeringkast, andere pedalen, een andere stoelverstelling, een andere motorsteun, een andere veerpoot, een andere cardanas, een andere aandrijfas, een andere katalysator, een andere brandstofpomp, een andere cilinderkop, andere injectoren, een ander carter, een ander uitlaatspruitstuk, een andere remklauw, een andere krukas, een andere achteras, een andere parkeerrem, andere remblokken en voor je het weet ben je Jocelyn Wildenstein. Enfin, Jutta Leerdam is een prachtige Ferrari met een lelijke berijder. Ze wilde nóg mooier worden met die heftige eyeliner, maar daar is ze mee gestopt, en zo kan Moeder Natuur een van haar favoriete kinderen weer in de armen sluiten. Hoera!