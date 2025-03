We hebben hier weleens een balletje opgegooid dat dat schaatsen zo dood is als een pier. Dat is het ook, net als tennis trouwens, maar als u dan tóch een keer met de ene hand in de broek en de andere in de Cheetos moet zitten is het vandaag. Het WK Afstanden, met heute de 1.000 meters, met bij de vrouwen Jutta Leerdam, Femke Kok en Antoinette de Jong, en bij de mannen met Kjeld en met de nieuwe koning van de Lage Landen, fulltime Stolzsloper en Amerikanenontmantelaar Jenning de Boo. Tevens de 5.000 meter voor vrouwen en de massastart voor knakkers. Schriftje pakken, pennetje erbij, rondetijden opschrijven, bier drinken & janken maar. Hup hup hup lekker rondjes 26.0! LIVE NPO1. Later meer.

UPDATE - Takkietakkie wint 1.000 vrouwen, voor Kok & Leerdam

UPDATE - JOEPIE WENNEMARS HOOLIGANS